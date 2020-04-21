В больнице в Новой Москве лечатся первые пациенты

За сутки туда привезли 20 человек, всего коек – 800.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе мэрии Москвы. В Новой Москве открылась больница для коронавирусных больных, построенная за месяц. Уже сейчас там лежат 20 человек, всего же кое 800 штук, количество можно увеличить до 900.

Заботиться о пациентах будут более тысячи медицинских сотрудников – врачи, средний и младший персонал. Пока в больнице находятся более 500 человек. Они будут проживать на территории комплекса в общежитии. Напоминаем, что количество зараженных по России более 52 тысяч, летальных случаев – более 400.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин рассказал о новых ограничениях в Москве. Он подписал документ, согласно которому все граждане с симптомами ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции и никуда не выходить. Отмечается, что в целях контроля за ситуацией за москвичами будут следить по геолокации.