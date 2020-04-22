В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо

В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Флаг Италии. Фото: pixabay

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.

Как сообщили в Минобороны РФ, итальянский врач рассказал, что его российские коллеги лечат самых тяжелых пациентов, многим из которых помогло лечение. По словам Волотти, развернутый военный госпиталь значительно облегчил работу главной больницы в провинции.

Российские медики вылечили уже 29 пациентов, при этом в госпитале нет ни одного смертельного случая. Волотти также отметил, что медики работают очень грамотно и регулярно делятся опытом.

В Минобороны сообщили, что полевой госпиталь в Бергамо принял на лечение 70 зараженных. Сейчас в госпитале продолжают лечить 41 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские военные врачи начали лечение от коронавируса жителей Италии.

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В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо