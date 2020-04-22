В Росстате назвали соотношение мужчин и женщин в России

В России проживает 68,6 млн женщин, что на 10 млн больше, чем мужчин. Фото: Baltphoto

В России проживает 68,6 млн женщин, что на 10 млн больше, чем мужчин. Фото: Baltphoto

Эксперты Росстата выяснили соотношение мужчин и женщин, проживающих в России. Оказалось, что на начало года в среднем на 1000 женщин приходилось 866 мужчин.

Как сообщает RT, ссылаясь на данные Росстата, примечательно, что число мужчин превышает количество женщин лишь в молодом возрасте — от нуля до 29 лет — на 1000 женщин приходится 1050 мужчин.

Ситуация меняется в возрастной категории 30-39 лет, где на 1000 женщин приходится 999 мужчин. На следующем десятке лет от 40 до 49 разница становится еще больше — 926 мужчин на 1000 женщин. В возрасте от 50 до 59 лет мужчин становится уже на 16% меньше, чем женщин.

Среди пожилых людей от 60 до 89 лет на 1000 женщин приходится уже почти в два раза меньше мужчин — 569. До 99 лет доживают лишь 289 мужчин на каждую тысячу женщин.

Всего на январь 2020 года в России проживало 68,1 млн мужчин и 78,6 млн женщин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опубликован список регионов России с приростом населения.