В Росстате назвали соотношение мужчин и женщин в России

В Росстате назвали соотношение мужчин и женщин в России
В России проживает 68,6 млн женщин, что на 10 млн больше, чем мужчин. Фото: Baltphoto

Эксперты Росстата выяснили соотношение мужчин и женщин, проживающих в России. Оказалось, что на начало года в среднем на 1000 женщин приходилось 866 мужчин.

Как сообщает RT, ссылаясь на данные Росстата, примечательно, что число мужчин превышает количество женщин лишь в молодом возрасте — от нуля до 29 лет — на 1000 женщин приходится 1050 мужчин.

Ситуация меняется в возрастной категории 30-39 лет, где на 1000 женщин приходится 999 мужчин. На следующем десятке лет от 40 до 49 разница становится еще больше — 926 мужчин на 1000 женщин. В возрасте от 50 до 59 лет мужчин становится уже на 16% меньше, чем женщин.

Среди пожилых людей от 60 до 89 лет на 1000 женщин приходится уже почти в два раза меньше мужчин — 569. До 99 лет доживают лишь 289 мужчин на каждую тысячу женщин.

Всего на январь 2020 года в России проживало 68,1 млн мужчин и 78,6 млн женщин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опубликован список регионов России с приростом населения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Население россия росстат статистика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гребень антициклона принесет в Петербург тепло 22 апреля
В поселке Ворошилово спасатели почти полтора часа тушили дачу и хозпостройку
Пожарные Петербурга помогли коллегам тушить пожар в деревне Алакюля
В Росстате назвали соотношение мужчин и женщин в России
В Пулково в среду отменено 22 рейса
Названа главная психологическая проблема самоизоляции
Пожар в администрации Песочного тушили 22 спасателя
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо