Россиянам рассказали, как определить степень защиты маски

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно подобрать медицинскую маску. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Так, эксперты сообщают, что лучшими масками для защиты от коронавируса являются специальные медицинские полнолицевые и полулицевые маски. Однако их производство ограничено и их поставляют только специалистам.
От COVID-19 также могут защитить специальные медицинские респираторы с антивирусным картриджем, но только в том случае, если респиратор будет на носителе вируса — здорового человека такой респиратор может и не спасти от заражения.
Кроме того, свою эффективность показывают обычные медицинские маски. При этом средства защиты, используемые при строительства, могут защитить только от пыли и грязи.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы способы продезинфицировать маски.