Россиянам рассказали, как определить степень защиты маски

Россиянам рассказали, как определить степень защиты маски
Медицинская маска. Фото: pixabay

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно подобрать медицинскую маску. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Так, эксперты сообщают, что лучшими масками для защиты от коронавируса являются специальные медицинские полнолицевые и полулицевые маски. Однако их производство ограничено и их поставляют только специалистам.

От COVID-19 также могут защитить специальные медицинские респираторы с антивирусным картриджем, но только в том случае, если респиратор будет на носителе вируса — здорового человека такой респиратор может и не спасти от заражения.

Кроме того, свою эффективность показывают обычные медицинские маски. При этом средства защиты, используемые при строительства, могут защитить только от пыли и грязи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы способы продезинфицировать маски.

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