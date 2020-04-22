Александр Беглов каждый день проверяется на коронавирус

Губернатор Петербурга Александр Беглов оперативно отслеживает изменения своего самочувствия, а также проходит все необходимые профилактические мероприятия по выявления коронавирусной инфекции. По состоянию на 21 апреля, тест градоначальника показал отрицательный результат. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Напомним, вчера, председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что находится в больнице, куда обратился после ухудшения самочувствия. Ему диагностировали ОРВИ. Лисовец продолжает работу, но в удаленном формате. Также, он отметил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге тяжелая, но в данный момент делается все, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни. Самая главная проблема — дефицит времени. Оно необходимо для качественной подготовки медицинских учреждений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что администрация Ленобласти перешла на удаленную работу из-за коронавируса у сотрудников.