Учебный год в России планируют начать 1 сентября

Предполагается, что учебный год начнется в сентябре. Фото: pixabay

Предполагается, что учебный год начнется в сентябре. Фото: pixabay

В Минобрнауки РФ сообщили, что учебный сезон в российских вузах начнется 1 сентября. Пока неизвестно, в каком формате будет проходить обучение — все зависит от эпидемиологической обстановки в стране.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что ведомство также рассматривает вопрос о пересмотре стоимости обучения для студентов высших учебных заведений.

«Но я знаю, что все вузы обеспокоены этой ситуацией, и сегодня идет поиск ответов на этот непростой вопрос», — сказал Фальков.

По словам главы ведомства, цена обучения будет зависеть от конкретного учебного заведения из-за разной организации учебного процесса в вузах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем учебном году школы Петербурга могут продолжить работу в дистанционном формате.