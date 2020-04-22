В Петербурге на небе замечено гало

В Петербурге на небе замечено гало
Солнечное гало в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Данное природное явление, считающиеся достаточно редким, вот уже в третий раз за апрель радует жителей города.

Запечатлеть гало удалось жительнице города, которая поделилась фотографиями и видео в социальной сети Instagram. Девушка рассказала, что застала оптический эффект в небе над Финским заливом сегодня, 22 апреля. Стоит отметить, что в городе наблюдается хорошая, ясная и теплая погода.

Вторичное свечение вокруг солнца появляется из-за преломления света ледяными кристаллами в облаках верхних слоев атмосферы.

Также, фотографиями активно делятся и остальные жители Северной столицы. Кто-то даже предположил, что это может быть знаком. В любом случае, покидать дома, даже для наблюдения за природой и ее явлениями сейчас не стоит. Необходимо соблюдать самоизоляцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в небе над Петербургом заметили солнечное гало.

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