В Ленобласти прошли учения по тушению лесных пожаров

В Ленобласти прошли учения по тушению лесных пожаров
Экипажи справились с поставленной задачей. Фото: ЗВО

Плановые тренировки провели экипажи вертолетов Ми-8 Западного военного округа.

С помощью специальных дымовых шашек были сымитированы пожары. Их очаги искали более 50 экипажей. После обнаружения производилось тушение с помощью водосливных устройств.

Помимо этого, были отработаны пожаротушения в условиях сильной задымленности. Пилоты искали на местности водоемы, которые можно задействовать для работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, осуществляли забор воды из них и сбрасывали на необходимый пораженный участок на высоте от 40 до 100 метров. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Учения прошли в штатном режиме и с выполнением всех необходимым планов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ансамбль песни и пляски ЗВО представил клип «Сидим дома». Участники ансамбля наглядно продемонстрировали, чем можно заняться, находясь в самоизоляции.

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