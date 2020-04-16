Ансамбль песни и пляски ЗВО представил клип «Сидим дома»

Благодарим мужественных врачей и военнослужащих, выполняющих воинский долг на территории России и за ее пределами, — подписали творческое видеообращение артисты. Фото: https://vk.com/apipzvoofficial

Благодарим мужественных врачей и военнослужащих, выполняющих воинский долг на территории России и за ее пределами, — подписали творческое видеообращение артисты. Фото: https://vk.com/apipzvoofficial

В видеоролике участники ансамбля, с помощью музыки и танца, показали, чем занимаются, находясь на самоизоляции.

О «домашнем» творчестве участников ансамбля, дислоцированных в Северной столице, рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Клип, призывающий оставаться дома и рассказывающий, чем можно заняться во время самоизоляции, опубликован на официальной странице ансамбля в социальной сети «Вконтакте» 13 апреля.

Исполнители шьют защитные маски, убираются, проводят время с детьми и танцуют. Таким образом они хотят подать пример остальным гражданам, возможно, сомневающимся в необходимости сидеть дома, или воодушевить тех, кому это дается с большим трудом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что танцор Дмитрий Красилов, которого публика знает как «пухляша» из Little Big, стал участником нового клипа Александра Гудкова, на песню «Плачу на техно».