Дети дольше взрослых остаются переносчиками коронавируса

Дети дольше взрослых остаются переносчиками коронавируса
Фото: pixabay.com

Оказалось, что зараженный коронавирусной инфекцией ребенок может быть источником распространения болезни дольше, чем взрослый.

Об этом заявил замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов. Чаще всего дети переносят COVID-19 без осложнений, но значительно дольше взрослых остаются переносчики болезни, цитирует слова ученого ТАСС.

После того как клетки вируса покидают дыхательные пути, они еще некоторое время могут выделяться с фекалиями. В таком случае, по словам Горелова, остается вероятность «фекально-орального пути передачи».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что беременных с симптомами гриппа и простуды в Северной столице будут помещать в отдельный роддом. Специально отведенный родильный дом №16 рассчитан на 75 коек.

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