Дети дольше взрослых остаются переносчиками коронавируса

Оказалось, что зараженный коронавирусной инфекцией ребенок может быть источником распространения болезни дольше, чем взрослый.

Об этом заявил замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов. Чаще всего дети переносят COVID-19 без осложнений, но значительно дольше взрослых остаются переносчики болезни, цитирует слова ученого ТАСС.

После того как клетки вируса покидают дыхательные пути, они еще некоторое время могут выделяться с фекалиями. В таком случае, по словам Горелова, остается вероятность «фекально-орального пути передачи».

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