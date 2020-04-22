Из-за коронавируса госслужащим Петербурга предоставили отсрочку на отчет о доходах

Всем чиновникам и муниципальным служащим Северной столицы продлевают срок предоставления отчётной налоговой декларации о доходах за прошедший год.

В среду, 22 апреля, законопроект по этому вопросу в первом чтении поддержали участники Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Инициатива по отсрочке была разработана в связи с распоряжением президента Владимира Путина, в качестве меры поддержки из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

При этом парламентарии, как и члены правительства, уже отчитались о доходах. Губернатор города на Неве, Александр Беглов, пока не предоставил соответствующих сведений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам губернатора, в бюджете Петербурга недостаточно средств для полноценной поддержки пострадавших от коронавирусного кризиса предпринимателей.