«Пошла за молоком»: Нюша поделилась фото в откровенном леопардовом купальнике

&#171;Пошла за молоком&#187;: Нюша поделилась фото в откровенном леопардовом купальнике
Нюша. Фото: instagram.com/igorsivovv

Нюша поделилась с поклонниками новым откровенным фото. Певица пошутила, что леопардовый купальник идеален для похода за молоком.

Популярная певица Анна Шурочкина сфотографировалась на пляже. Некоторые поклонники сочли ее наряд откровенным, а другие попросили звезду провести курс по селфи.

«Мать пошла за молоком», — написала Нюша под снимком в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики с восхищение отреагировали на снимок, осыпав звезду комплиментами. Некоторые раскритиковали певицу за мини-купальник.

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