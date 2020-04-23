Бывший депутат Госдумы и ЗакСа Денис Волчек задержан ФСБ в Петербурге

Бывший депутат Госдумы и ЗакСа Денис Волчек задержан ФСБ в Петербурге
Денис Волчек был избран депутатом от ЛДПР Законодательного собрания Петербурга в декабре 2002 года. В 2007 и 2011 годах он избирался в Государственную думу. Фото: pixabay.com

Экс-депутата Государственной думы и бывшего парламентария Законодательного Собрания Петербурга Дениса Волчека задержали сотрудники ФСБ.

Об этом стало известно в среду, 22 апреля. Оперативники нагрянули в загородный коттедж Волчека ранним утром, передает издание «Коммерсантъ». Бывшего депутата увезли в столицу, его личные вещи, — компьютер и телефоны, — были изъяты. Точная причина, по которой Волчек заинтересовал службу безопасности, неизвестна.

По предварительным данным, в Москве с ним проведет беседу следователь Сослан Абоев, который расследует покушение на мошенничество в отношении юриста Александра Вершинина. Как именно экс-депутат связан с этим уголовным делом, не уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали двоих неизвестных, выдававших себя за сотрудников ФСБ.

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Бывший депутат Госдумы и ЗакСа Денис Волчек задержан ФСБ в Петербурге