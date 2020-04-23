Центральный штаб КПРФ поручил провести майские шествия в регионах

Представители партии КПРФ в городе Сосновый Бор Ленинградской области подали заявку на проведение первомайской демонстрации. Соответствующий указ дан центральным штабом КПРФ, пояснил лидер партии Геннадий Зюганов.

«Что касается 1 и 9 мая мы повсеместно попросили наши штабы подать заявки. Мы не знаем, когда будет ослаблен режим и, какая сложится ситуация к этому времени, но мы подаем», — приводит его слова НСН.

Зюганов добавил, что форма проведения пока не определена. Не исключено, что демонстрации пройдут в формате интернет-встречи. Так, в режиме онлайн 21 апреля состоялось всесоюзное торжественное собрание, посвященное 150-летию Владимира Ленина. Участие в нем приняли 35 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на 10 тыс. рублей оштрафовали организатора пасхального крестного хода. Выйти на улицу верующие решили, несмотря на антикоронавирусные меры. Крестный ход собрал порядка 15 человек.