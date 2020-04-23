В Петербурге еще три человека скончались от коронавируса

В Петербурге зарегистрированы три новые смерти от коронавируса. Статистика летальных исходов в городе пополняется третий день подряд.

Общее число погибших в России за последние сутки составляет 42. Лидером по числу летальных исходов стала Москва — 27 случаев. В Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях скончались по три человека. Еще по одной смерти зарегистрировано в Брянской, Нижегородской, Тульской и Ярославской областях, а также в Пермском крае и Ингушетии.

«За весь период в России от коронавируса скончалось 555 человек», — сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа в четверг, 23 апреля.

По предварительным данным, общее число летальных исходов от коронавируса в Петербурге достигло 17. Смерти в городе регистрируют третий день подряд. Накануне комитет по здравоохранению сообщил о трех погибших в госпитале для ветеранов войн. От коронавируса скончались мужчины 48, 33 и 53 лет. Все они имели хронические заболевания. За день до этого были зафиксированы еще три смерти.