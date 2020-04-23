В России за сутки подтверждено 4,8 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Показатели уже несколько дней идут на спад, однако пик по заболеваемость еще не достигнут. Фото: pixabay.com

Показатели уже несколько дней идут на спад, однако пик по заболеваемость еще не достигнут. Фото: pixabay.com

По данным на 10:00 23 апреля в России зарегистрировано 4774 новых пациента с коронавирусной инфекцией в 81 регионе.

За последние сутки, по данным оперштаба, число заболевших увеличилось до 62 773 человек, а количество успешно выздоровевших пациентов — до 4891 человека. При этом 2282 (47,8%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Из 4,8 тысяч новых инфицированных 1959 случаев приходится на столицу, 688 — Московскую область, и 191 — на Санкт-Петербург.

Также зафиксировано 42 летальных случая в 10 регионах, наибольшее число погибших в Москве, 27 человек. В общей сложности за время пандемии в России от коронавирусной инфекции погибло 555 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что по итогам прошедших суток в Северной столице зарегистрировано три смерти от коронавируса.