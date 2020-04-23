Госпитализированную Татьяну Буланову готовят к выписке

Врачи хотят выписать певицу Татьяну Буланову из научного исследовательского центра им. В.А. Алмазова в Петербурге 23 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московского концертного директора артистки Константина Сергеева.

Напомним, 11 апреля в Петербурге госпитализировали артистку Татьяну Буланову. Певице стало плохо, после чего ее увезли в больницу. У нее выявили предынсультное состояние и поместили в реанимацию, 17 апреля ее перевели обычную палату.Пользователи Сети предполагали, что у нее мог случиться сердечный приступ или инсульт.

Ранее друг Татьяны Булановой Артем Анчуков рассказал, что самочувствие певицы хорошее и не вызывает опасений. Большую роль играет и позитивный настрой Булановой, который у нее наблюдается всегда. По его словам, госпитализированная на обследование певица, даже отпускает шутки. При этом, она отмечает, что за помощью медиков она обратилась вовремя.

Татьяне Булановой в этом году исполнилось 51 год. Артистку от всего сердца поздравляли поклонники и коллеги. Теперь они надеются, что жизни певицы ничего не угрожает и скоро она вернется домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Экс-футболист ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Владислав Радимов отныне будет отдавать четвертую часть своих доходов Татьяне Булановой, своей бывшей жене, с которой развелся в 2016 году.