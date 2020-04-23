Детям Петербурга выдали 858 тысяч продуктовых наборов

Детям Петербурга выдали 858 тысяч продуктовых наборов
Школьникам и детсадовцам Петербурга выдают продуктовые наборы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге продолжается выдача продуктовых наборах. Школьники, воспитанники детских садов и ученики средних профессиональных учреждений получили 858 тыс. 601 набор.

По данным на 23 апреля в школах и учреждениях среднего профессионального образования выдано более 516 тыс. продуктовых наборов из 550 тыс. запланированных. Об этом сообщает Администрация Петербурга.

Воспитанники детских садов получили 338 тыс. 360 наборов. Всего будет выдано 540 пайков. Выдача осуществляется в 1 тыс. 128 детсадах.

Ученикам образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием предоставлено 4 тыс. 150 наборов. Данная категория детей в целом получит 4 тыс. 445 пайков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в России достигло 62 тыс. 773.

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