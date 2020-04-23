В Петербурге зафиксирован 191 случай коронавируса

В Петербурге выявлен 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 4774 новых случаев заражения в 81 российском регионе и 42 смертельных случая.

Всего в стране сейчас 62 773 зараженных, 555 погибших, выздоровели 4891 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.