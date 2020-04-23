Биолог посоветовала человечеству сменить стратегию выживания

Биолог посоветовала человечеству сменить стратегию выживания
Потребительское отношение к среде обитания может обернуться неминуемой катастрофой и вымиранием человечества. Фото: pixabay.com

Биолог Мария Воронцова заявила, что для избежания повторных вспышек пандемии вирусных заболеваний, человечеству необходимо сменить стратегию выживания.

По словам ученого, после масштабной волны заболеваний коронавирусной инфекции, люди должны пересмотреть свое отношение к среде обитания. Её нужно бережно сохранять, в противном случае человечество все чаще будет подвергаться вирусам и паразитам. Многие из них чрезвычайно опасны для организма.

Воронцова подчеркнула, что сейчас мы паразитируем на ресурсах планеты, что приводит к их повсеместному истощению. Необходимо настроиться на симбиоз со средой обитания, но для этого жизнь должна в корне измениться, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным прошедших суток число больных коронавирусной инфекцией в России превысило 60 тысяч человек.

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