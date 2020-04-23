НХЛ допустила возобновление сезона на четырех аренах без зрителей

До того, как НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса, каждая команда провела не менее 68 игр каждая. Фото: Pixabay

До того, как НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса, каждая команда провела не менее 68 игр каждая. Фото: Pixabay

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил информацию о том, что регулярный чемпионат может возобновиться в июле на четырех аренах без зрителей, сообщается на официальном сайте лиги.

На каждой из арен может проводиться по три матча в день.

«Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах, потому что нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, борта и стекла, видеоповторы, возможности для телевещателей», — сказал Гэри Беттмэн.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. До того, как НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса, каждая команда провела не менее 68 игр.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 646 495 человек. Скончались 184 354, при этом 723 742 человека выздоровели. В США число зараженных коронавирусом выросло до 842 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.