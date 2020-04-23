Минздрав сообщил о завершении сезонной эпидемии гриппа в России

В НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева при Министерстве здравоохранения РФ объявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в стране.

По данным, предоставленным учеными, на прошедшей неделе (13-19 апреля) суммарная заболеваемость простудой и гриппом среди россиян снизилась с 406 случаев на каждые 100 тысяч человек до 321 случая. Показатели по количеству пациентов с вышеперечисленными заболеваниями продолжают снижаться.

Тем не менее, в шести городах России среди взрослого населения эпидпорог по ОРВИ и гриппу все еще превышен. Отметим, что впервые заговорили об эпидемии гриппа в стране в конце января текущего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Министерстве здравоохранения России надеются на спад коронавирусной пандемии к лету. При этом сейчас страна все еще не достигла пика заболеваемости.