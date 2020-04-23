В Ленобласти вертолеты Ми-24 и Ми-8 атакуют условного противника

В Ленобласти проходит летно-тактическое учение с военнослужащими отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО). Экипажам вертолетов предстоит нанести удары по огневым точкам условного противника.

В учениях задействованы экипажи ударных вертолетов Ми-24 и десантно-транспортных Ми-8МТВ-5, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Они должны будут отработать отражение атаки условного противника, а также эвакуацию разведгруппы во вражеском тылу. Цель пилотов — не попасть в зону обнаружения.

Завершаться учения практической стрельбой. Экипажам предстоит нанести удары неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням. Мишени будут имитировать огневые точки условного противника.

Всего будет проведено 40 плановых вылетов, 500 выстрелов и 100 пусков неуправляемых ракет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экипажи вертолетов Ми-8 Западного военного округа приняли участие в учениях по тушению лесных пожаров в Ленобласти.