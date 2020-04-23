У балерины Анастасии Волочковой внезапно списали все деньги

У балерины Анастасии Волочковой внезапно списали все деньги
"Если так поступают с известным человеком, найти которого не составит труда, то боюсь представить, что вообще творят эти судьи с людьми, не являющимися публичными...", - резюмировала Волочкова. Фото: Instagram @volochkova_art

У эпатажной балерины Анастасии Волочковой судебные приставы внезапно списали денежные средства из-за долга, о котором звезда даже не подозревала.

Артистку крайне возмутила сложившаяся ситуация. Утром 22 апреля «Сбербанк» уведомил артистку по смс о списании всех средств с банковской карты. Начав разбираться в претензиях приставов, Волочкова с удивлением обнаружила, что делопроизводство было начато еще в 2017 году, но никаких уведомлений за три года балерина не получала.

Более того, долг списали в пользу некоего петербургского фитнес-клуба, которым Анастасия никогда не пользовалась. Артистка даже не жила в Петербурге, так как прописана в центре Москвы. Она пообещала разобраться в этой ситуации и придать случай огласке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Анастасия Волочкова сохраняет фигуру в режиме самоизоляции.

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