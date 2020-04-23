Горбачев назвал виновных в распаде СССР и провале перестройки

Первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев считает, что причиной сорвавшейся перестройки в СССР стал ГКЧП и персоны, воспользовавшиеся путчем 1991 года.

Тем не менее, политик заявил, что эти факторы никоим образом не умаляют значения перестройки, передает его слова РИА Новости. Напомним, что 23 апреля 2020 года исполняется 35 лет с даты пленума ЦК КПСС под председательством Горбачева в 1985 году, который считается началом перестроечной эпохи.

Распад СССР произошел спустя 6 лет, в результате путча 18-21 августа 1991 года. Советская власть тогда расценила как попытку государственного переворота членами Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Они попытались отстранить Горбачева от руководства страной, хотя предшествующий событиям мартовский референдум показал, что 76,4% голосовавших были за сохранение СССР. И все же в декабре 1991 года Горбачев выступил с обращением к народу, в котором сложил свои полномочия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что младшая сестра Ким Чен Ына может сменить его на посту лидера Северной Кореи.