Владимир Путин озвучил общую задачу банкиров и государства

"Одновременно с шагами по профилактики болезни, по наращиванию возможностей здравоохранения мы приняли целый ряд решений по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан, по содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям", - добавил президент. Фото: YouTube/Россия24

"Одновременно с шагами по профилактики болезни, по наращиванию возможностей здравоохранения мы приняли целый ряд решений по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан, по содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям", - добавил президент. Фото: YouTube/Россия24

Президент Владимир Путин в ходе совещания с банкирами в четверг, 23 апреля, отметил, что у государства и представителей бизнеса сейчас есть общая важная задача.

По словами главы государства, влияние пандемии коронавируса опасно не только для жизни и здоровья людей всего мира, но и для экономики. COVID-19 способен разрушить целые отрасли. Поэтому банкам и правительству необходимо объединить усилия, чтобы минимизировать негативные последствия.

Речи о том, что их удастся избежать полностью, не идет, однако снизить негативный эффект возможно. Путин отметил важную роль банковского сообщества в этих задачах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по поручению Владимира Путина российские банки утвердят льготные ипотечные кредиты на жилье в новых домах. Ставка составит 6,5%, программа должны быть реализована к 1 мая.