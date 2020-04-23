В Ленобласти ожидается снег с дождем

В Ленобласти ожидается снег с дождем
Выпадет снег. Фото: pixabay.com

В пятницу, 24 апреля, жителей Ленобласти ждет облачная с прояснениями погода. Ночью местами выпадет мокрый снег. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов. Ночью на дорогах местами возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что последний день уходящего года в Северной столице будет теплым и облачным. Днем обещают мокрый снег, петербуржцам рекомендуют вооружиться зонтиками.

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