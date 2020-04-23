В России вырос спрос на средства от похмелья

Всего с начала года в России было продано 1,9 млн упаковок средств от похмелья. Фото: Pixabay

Всего с начала года в России было продано 1,9 млн упаковок средств от похмелья. Фото: Pixabay

За последние недели рост продаж средств от похмелья в России доходил до 164%.

В период с 9 марта по 12 апреля в России было реализовано 790,6 тысячи упаковок препаратов. Речь о таких средствах, как «Алка-зельтцер», «Упсарин», аспирин, «Зорекс», «Лимонтар», «Алька-прим».

Продажи антипохмельных лекарств выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года в России было продано 1,9 млн упаковок средств от похмелья, что на 24% больше, чем в прошлом году.

По словам главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна, такой всплеск продаж необязательно свидетельствует о том, что россияне стали чаще употреблять алкогольные напитки. Ряд препаратов, которые считают антипохмельными, применят в том числе для лечения простуды и гриппа. Возможно, рост продаж как раз связан именно с этим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты стоит употребить, чтобы не мучило похмелье. В первую очередь можно съесть соленые огурцы и выпить огуречный рассол – «целительными» свойствами обладает натрий, недостаток которого наблюдается после алкоголя.