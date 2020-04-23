В Ботаническом саду обнаружили гнездо утки

Птица устроилась под гнездом рододендрона. Раньше водоплавающих замечено в саду не было.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем сообщили в официальной группе Ботанического сада в социальной сети «Вконтакте». В посте говорится, что на территории нашли гнездо утки под кустом рододендрона. Птицы до этого никогда не обосновывались в саду, но, видимо, отсутствие людей сделало их смелее. Сотрудники отмечают, что из гнеда открывается прекрасный вид на поле первоцветов и памятник Ленину. Они пообещали внимательно следить за событиями и оберегать уточек от котов. Ожидается, что малыши появятся на свет в течение 26 дней.

«Хорошо сейчас в ботаническом саду: посетители не толпятся, цветы цветут, утки несутся!»,

— восхищаются пользователи.

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