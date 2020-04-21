В Петербурге на берегу пруда нашли сома из Амазонки

К сожалению, рыба не выдержала холодных вод Северной столицы.

Фотографией любопытной находки поделился очевидец в группе «Рыбалка в СПб» в социальной сети «Вконтакте». Рыба была замечена у пруда на проспекте Ветеранов. Необычные представители водного мира встречаются рыбакам уже второй раз за год. Похожее существо еще в марте наблюдали на берегу Суздальского озера.

Комментаторы стали предполагать, кто же именно запечатлен на фотографии. Многие сошлись на то, что это южноамериканский кольчужный сом. Вот только совершенно непонятно, как существо, которое распространено в водах Амазонки, оказалось в пруду на юге Петербурга.

Поскольку их часто заводят любители для домашних аквариумов, можно предположить, что в пруд рыбу выпустили против ее воли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге местных рыбаков просят не рыбачить у дамбы.