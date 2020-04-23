Действие водительских удостоверений продлили в связи с пандемией

Действие водительских удостоверений продлили в связи с пандемией
Граждан просят оставаться дома. Фото: Pixabay

Документы, которые истекают в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, действительны.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Согласно указу президента России Владимира Путина, все водительские удостоверения, чей срок истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут действительны.

Отмечается, что зарегистрировать автомобиль, сдать экзамены или получить права можно только по предварительной записи через Единый портал госуслуг. Прочие услуги также рекомендуют получать в интернете, соблюдая режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права. «Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — пояснил он.

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