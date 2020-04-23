Путин выступил против абстрактных обещаний от банкиров

Путин выступил против абстрактных обещаний от банкиров
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Он также выразил надежду, что банки помогут россиянам пережить непростой период.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Президент России Владимир Путин принял участие в видеоконференции, посвященной мерам поддержки экономики со стороны банков во время распространения коронавируса. На «встрече» присутствовали главы крупнейших организация. Глава государства попросил помогать предприятиям, которые не могут сейчас выплачивать зарплаты сотрудникам или оплачивать кредиты. Путин добавил, что мало говорить о поддержке, нужно делать.

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким»,

— пояснил президент.

Он заявил, что благополучие страны и граждан во многом зависит от банков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что банки отменяют кэшбэк за покупки онлайн. Не очень радостные новости для держателей своих карт сообщили Газпромбанк, Кредит Европа банк и «Хоум Кредит». Они приостановили начислять денежные средства своим клиентам по программе лояльности при покупках в интернет-магазинах.

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