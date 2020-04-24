В Ленобласти за сутки выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19

В самой Ленобласти по количеству заражений лидируют Всеволожский и Выборгский районы.Фото: pixabay.com

В самой Ленобласти по количеству заражений лидируют Всеволожский и Выборгский районы.Фото: pixabay.com

На территории Ленинградской области по данным на 24 апреля зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 615 человек. С начала пандемии в России вылечились от коронавируса 56 жителей Ленинградской области. К счастью, на территории региона не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий COVID-19.

Тем не менее, Ленобласть по-прежнему входит в десятку регионов с наиболее активной заражаемостью. На сегодняшний день она опустилась с шестой на седьмую строчку, пропустив вперед Краснодарский край, где 623 зараженных.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что в России за последние сутки вновь отмечается скачок по заболеваемости. К 24 апреля зарегистрировано 5849 новых случаев коронавируса, в то время как днем ранее число пациентов, заразившихся опасной инфекцией, составляло 4774 человек.