В России снова появился регион без выявленных случаев COVID-19

Единственного больного коронавирусной инфекцией пациента в Ненецком автономном округе вылечили и выписали из больницы.

Как сообщается на сайте окружной администрации, диагноз коронавирус мужчине поставили после возвращения из Петербурга 9 апреля. Его лечили в стационаре Ненецкой окружной больницы. Медики выписали его из стационара после того, как результаты теста стали отрицательными.

Таким образом, на сегодняшний день Ненецкий автономный округ является единственным регионом, где нет ни одного выявленного случая заражения новым типом коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в России прибавилось 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны, выздоровело при этом 677 человек. В общей сложности, число больных COVID-19 по стране увеличилось до 68 622 пациентов.