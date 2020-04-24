В Петербурге и Ленобласти активизировались клещи: за неделю свыше 100 пострадавших

В Петербурге и Ленобласти активизировались клещи: за неделю свыше 100 пострадавших
Клещи являются переносчиками энцефалита. Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора предупреждает о начале сезона высокой активной клещей. В основном членистоногие «просыпаются» в Ленинградской области.

За прошедшую неделю в Санкт-Петербурге за медицинской помощью в связи с укусом клеща обратился 101 человек, причем 32 пациента — дети. Как правило, опасные насекомые встречают на территории Ленинградской области, в Северной столице от укусов клещей пострадали лишь 11 человек.

Роспотребнадзор напоминает, что клещи являются переносчиками серьезного инфекционного заболевания, клещевого энцефалита. В этом году от него вакцинированы 7214 человек, из которых 2280 детей. Повторные прививки сделали 8485 человек, в том числе 1485 детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о прогнозах Роспотребнадзора по возможным датам открытия точек общественного питания.

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