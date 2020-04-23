Роспотребнадзор рассказал, когда и как начнет работать общепит

В ближайшее время ожидать открытие любимых заведений не стоит.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем сообщает Роспотребнадзор. В рекомендациях сказано, что кафе и рестораны начнут открываться после начала выхода из режима самоизоляции. Сначала позволят работать мелким заведениям – не более 50квадратных метров с пятью столами. Между ними должно быть расстояние не менее одного метра. Также желательно, чтобы использовалась одноразовая посуда, а сотрудники должны носить маски и мерить температуру.

Со временем откроют заведения, в которых будет до 20 столиков. На этом этапе разрешат проведение массовых мероприятий: свадеб, поминок и дней рождений. После окончательного окончания пандемии будут работать все заведения, но соблюдать санитарно-эпидемиологические правила все равно сделают обязательными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Теремок» закрыл половину ресторанов: из-за коронавируса сеть потеряла 90% прибыли. По словам генерального директора петербургской сети заведений Виталий Свидовский рассказал, что по итогам марта «Теремок» остался без 150 миллионов рублей прибыли.