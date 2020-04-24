Общественный транспорт Петербурга потерял 80% пассажиров

Общественный транспорт Петербурга потерял 80% пассажиров
Пассажиропоток метро и наземного транспорта Петербурга упал из-за коронавируса. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Несмотря на падение индекса самоизоляции, пассажиропоток общественного транспорта Петербурга остается низким. Показатели ниже прошлогодних примерно на 80%.

«Есть небольшые изменения в сравнение с первой нерабочей неделей. Но мы в том числе оперативно отреагировали, сократив интервалы в движении наземного транспорта. В целом наблюдается уменьшения пассажиропотока примерно на 80% по всем видам транспорта», — рассказали gazeta.spb.ru в городском комитете по транспорту.

Пользоваться метро стало на 80% меньше пассажиров. Пассажиропоток трамваев и троллейбусов сократился на 86%, электричек — на 72%, автобусов — на 84%.

Показатели остаются на примерно одном уровне в будние дни и снижаются в выходные, уточнили в комитете.

Резкое снижение пассажиропотока произошло в конце марта — начале апреля, когда стартовала первая нерабочая неделя. Меры были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. В Петербурге подтверждено 2 тыс. 711 случаев заражения, скончались 20 человек, выздоровели 411.

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