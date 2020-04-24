Директор «Зенита» оценил пользу досрочных выплат УЕФА в пользу клуба

Руководитель петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев поблагодарил УЕФА за досрочные выплаты сине-бело-голубым.

По словам генерального директора «Зенита», эти средства станут очень полезной помощью для клуба. Медведев подчеркнул, что спортивная организация вошла в положение футболистов и учитывает сложившуюся ситуацию, когда матчи не проводятся, и, соответственно, нет доходов.

Он также заявил, что выплаты УЕФА — стандартная процедура для команд, которые отправляют своих участников на игры под эгидой ФИФА или УЕФА. Медведев рассказал, что среди футболистов «Зенита» многие покидают Петербург ради зарубежных турниров. К примеру, сейчас УЕФА выплачивает спортсменам за Лигу наций и отборочный турнир на чемпионат Европы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году перенесенный чемпионат Европы перейдет по названием «Евро-2020».