Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы по футболу оставит название «Евро-2020»

УЕФА решила, что чемпионат Европы по футболу сохранит название Евро-2020, несмотря на перенос на 2021.

Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля в этом году, решили перенести из-за коронавируса. Теперь он должен состоятся с 11 июня по 11 июля 2021 года.

«Это решение позволяет УЕФА сохранить первоначальное видение турнира, чтобы отпраздновать 60-летие чемпионата Европы», — сообщили пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Петербург стал одним из 12 городов, в которых пройдет чемпионат Европы. В городе на Неве должны пройти четыре матча.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 661 518 человек. Скончались 185 504, при этом 730 843 человека выздоровели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что количество городов, принимающих ЕВРО-2020 может быть уменьшено. Потерять роль организатора матчей могут Рим и Бильбао. Причина, якобы, кроется в большом количестве летальных случаев от коронавируса в Италии и Испании.