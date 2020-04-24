Власти Москвы отказались смягчать карантин на майских праздниках

В Москве не смягчат карантин. Фото: unsplash.com

В Москве не смягчат карантин. Фото: unsplash.com

В Москве не будут смягчать карантинные меры на майские праздники. Поводов для этого нет, пояснил министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

По словам Данчикова, в городе наблюдается ежедневный прирост заболеваемости. До 50% зараженных приходится на молодежь. Часть из них заражается из-за пренебрежения карантинными мерами.

«Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках….», — цитирует Данчикова «Интерфакс».

Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, горожанам нельзя разрешать гулять с детьми, иначе они начнут контактировать с соседями, что приведет к новым заражениям.

В Москве подтверждено 36 тыс. 897 случаев коронавируса. До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режим самоизоляции в России могут продлить до июня. Информация пока не подтверждена.