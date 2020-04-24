На Олимпиаде-2022 хоккейная сборная России сыграет с Чехией и Швейцарией

Четвертый участник группы, куда вошли Россия, Чехия и Швейцария, пока неизвестен. Фото: Baltphoto

Четвертый участник группы, куда вошли Россия, Чехия и Швейцария, пока неизвестен. Фото: Baltphoto

Во время зимних Олимпийских игр 2022 года, которые состоятся в Пекине, сборная России по хоккею сразится с командами Чехии и Швейцарии.

В пятницу, 24 апреля, Международная федерация хоккея огласила результаты жеребьевки, в которой определились соперники на групповом этапе предстоящих Олимпийских играх. Соревнования будут проводиться зимой 2022 года в Пекине. Российская сборная по хоккею встретится с командами Чехии и Швейцарии.

В зимней Олимпиаде примут участие, в общей сложности, 12 команд, которые разделены на три группы по четыре команды. Четвертый участник группы В, куда попала российская сборная, пока неизвестен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила о возможности возобновления матчей регулярного чемпионата на трибунах без зрителей.