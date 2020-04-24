Петербург оказался в тройке лидеров по количеству преступлений в общественных местах

Статистику за три месяца 2020 года представило МВД России.

В целом, рассматривая ситуацию с преступностью в России, можно отметить, что в 2020 году преступлений стало меньше (на 1,4%). За три месяца текущего года злоумышленники совершили 154 тысячи преступных действий. Наиболее частыми местами для их совершения являются улицы и парки, а также другие общественные места. Что касается серьезных происшествий, то в стране зафиксировано 21 тысяча случаев криминала. Об этом сообщает ТАСС.

В тройке далеко не самого позитивного рейтинга оказались Воронежская область (41,2%), Москва (39,3%) и Санкт-Петербург (38,1%). В этих регионах установлен наибольший удельный вес преступлений.

Компанию в этой десятке субъектам РФ составили Республика Тыва (36,6%), Челябинская и Ульяновская области, Карелия (36%) и Самарская (35,1%) , Волгоградская (34,2%) , и Свердловская области (34,2%).

Меньше всего преступлений в местах общего пользования случилось в Чечне (12,3%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пьяные подростки стали чаще совершать преступления.