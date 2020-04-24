Татьяна Буланова вернулась домой из больницы

Певицу госпитализировали с подозрением на микроинсульт в середине месяца.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщает ТАСС. Концертный директор артистки Лариса Рассказова заявила, что Татьяна Буланова уже вернулась домой, ее выписали и с ней все хорошо. Подробности не разглашаются.

Напоминаем, что артистка сделала МРТ, после чего врачи приняли решение оставить ее в больнице – у Булановой подозревали предынсультное состояние. Она угодила с диагнозом в научный исследовательский центр им. В.А. Алмазова 12 апреля. Через пять дней из реанимации артистку перевели в обычную палату.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Татьяна Буланова жаловалась на отсутствие денег перед госпитализацией. Она поделилась проблемами и отметила, что ей непросто выплачивать ипотеку. Эту информацию расценили как жалобу на безденежье, некоторые даже решили, что именно отсутствие денег ухудшило здоровье Булановой.