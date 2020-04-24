Ученые нашли доказательства человеческих жертвоприношений

Ученые нашли доказательства человеческих жертвоприношений
Во время жертвоприношений вырезали человеческие сердца. Фото: https://pixabay.com

Пока что они не уверены в том, что понимают символику церемоний.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщили мексиканские специалисты, которые провели исследование. Они выяснили, что в древних общинах Мезоамерики совершали жертвенные ритуалы – на них из груди человека вырезали человека. Их вынимали тремя способами, каждый из которых слишком жесток для подробного описания. Орган в итоге «дарили» высшим силам.

Изучив сохранившиеся останки, ученые поняли, что это определенно были человеческие жертвоприношения, но для чего их делали – не совсем ясно. Предполагается, что для демонстрации верности богам, а также для запугивания других людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шаманы провели жертвоприношение, чтобы прекратить пожары и наводнения в Сибири. Шаманы провели обряд, в рамках которого били в бубны, ходили кругами, обращаясь к духам. В конце им преподнесли разделанную тушу барана.

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