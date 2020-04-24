Американская рэперша назвала русскую кухню худшей

Девушка никогда не ела ничего ужаснее.

Об этом стало известно 24 апреля. Обо всем американская рэп-исполнительница Азалия Бэнкс написала в своем Twitter-аккаунте. Россиянка негативно прокомментировала готовку артистки. Она же набросилась на нее с критикой русской кухни в целом. Рэперша заверила, что никогда не ела ничего хуже. Ей традиционно русская еда кажется крестьянской. Бэнкс посоветовала подписчице есть оленьи щеки и свеклу.

«Русская кухня — это худшая варварская, крестьянская еда, которую я когда-либо видела»,

— написала артистка.

Бэнкс позже добавила, что некоторые блюда ей все-таки нравятся. Например, медовик, блины и икра.

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