Анна Седокова рассказала пикантные подробности своей личной жизни

Артистка призналась, что занималась сексом втроем.

Об этом стало известно 24 апреля. Обо всем певица Анна Седокова рассказала в шоу «Квартира 69» на YouTube-канале. Она заявила, что пробовала заниматься сексом втроем, но опыт был неудачный. Артистка хотела бы уделять каждому партнеру одинаковое количество внимания, а у нее этого не выходит. Седокова заверила, что комплекс отличницы не дает ей спокойно жить.

Тем не менее, секс втроем у нее был несколько раз и все время с девушками. Седокова добавила, что ей не нравится, когда в таком участвуют двое мужчин и одна девушка.

«Я считаю, что когда три женщины, то это красиво. Это у меня было в период «ВИА Гры»»,

— сказала она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Седокова откровенно высказалась о браке Меладзе и Брежневой. Она рассказала, почему группа «ВИА Гра» теряет популярность.