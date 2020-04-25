Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты поражены. Фото: https://twitter.com/BeyonceLeague

Многие убеждены, что без стилистов и фотошопа девушка вряд ли способна кому-то понравиться.

Об этом стало известно 24 апреля. Обо всем пишет британский таблоид The Daily Mail. Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде. Поклонники не сразу признали в девушке знаменитость – они считают, что только благодаря стилистам и фотошопу она хорошо выглядит.

«Если бы не существовало косметики и фильтров, она бы работала в «Тако Белл»

— пишет один из пользователей, имея в виду сеть бистро.

Напоминаем, что журнал Forbes два года подряд становилась самой молодой миллиардершей в мире. Ей удалось продать половину акций косметического бренда и заработать 600 миллионов долларов. Сейчас ее бизнес стоит 1,2 миллиарда долларов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подписчики спорят из-за нового селфи Лорак без макияжа.

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