Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский снова высказался по поводу сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Мединский заявил, что решение о сносе памятника Коневу в Праге приняли местные политики, которые выместили так «свой комплекс неполноценности», сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что такая ситуация является оскорбительной для самих жителей Чехии, так как памятник советскому маршалу создали власти Праги и установили его в знак благодарности за освобождение города к очередному юбилею Победы.

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад. Власти района Прага-6, в соответствии постановлением от 12 сентября 2019 года, сняли памятник с пьедестала. Как сообщил портал newsru.co.il, многие местные жители требовали убрать этот памятник из Праги или хотя бы перенести его на территории посольства РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дворец культуры им. И.И. Газа на проспекте Стачек, 72 в Петербурге признан региональным памятником. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.