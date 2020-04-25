Ночью на набережной реки Мойки сгорел Mini Cooper

В ночь на 25 апреля в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

На набережной реки Мойки около дома № 17 горел автомобиль Mini Cooper, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Сообщение о пожаре поступило в 03:38.

В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники. В машине выгорел салон и отсек двигателя.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изначально о пожаре в Песочном сообщили очевидцы. Они рассказали, что с огнем боролись не менее семи спецмашин. На месте также работали правоохранители.