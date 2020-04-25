Стали известны гонорары звезд за одно слово в кадре

Компания Casumo подсчитала, сколько голливудские звезды в среднем получают за одно слово в кадре.

Как сообщает портал Cinema Blend, дороже всего оценивается слово Тома Круза. За 40 лет карьеры в киноиндустрии он достиг показателя около семи тысяч долларов.

Вторую строчку в этом рейтинге занимает Курт Расселл, который в среднем зарабатывал 5,6 тысячи долларов за слово. Тройку лидеров замыкает Джонни Депп. Его слово в кадре оценивается в 4,8 тысяч долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Депп убежден, что Херд начала изменять ему через месяц после свадьбы. Сам Маск, комментируя эти слухи, уверяет, что отношения завязались уже после того, как актриса ушла от звезды Голливуда. Развод пары был громким не только из-за обвинений в неверности. Херд говорит, что Депп избивал ее – в это многие поверили и актер стал на время изгоем.